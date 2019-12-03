Циклон принес сильный снег и похолодание на восток Хабаровского края

Западный циклон принес сильный снег в восточный район Хабаровского края, сообщает ТАСС со ссылкой на дальневосточный Гидрометцентр во вторник, 3 декабря.

«Циклон с запада принес снегопады в Николаевский, Ульчский, Советско-Гаванский, Комсомольский районы. Начинает усиливаться ветер, завтра скорость увеличится до 25–27 м/с, на побережье — до 30–32 м/с. Объявлено штормовое предупреждение», — сказали в Гидрометцентре.

Кроме этого, в регионе значительно похолодает. Температура воздуха на большей территории края опустится на 3–4 градуса ниже нормы — до 13–20 градусов мороза днем и 25–30 градусов — ночью. Непогода продержится до конца недели, пока циклон не переместится в сторону Камчатки.

В связи с погодными условиями в Хабаровске отменены и задержаны некоторые авиарейсы. В пресс-службе аэропорта сообщили, что рейсы в Николаевск-на-Амуре и в Чегдомын задерживаются до 4 и 5 декабря соответственно, так как необходима очистка взлетно-посадочной полосы.

В Николаевском районе 4 декабря отменят занятия в школах для учеников с первого по десятый класс из-за метели.

26 ноября гидрологи сообщили об установлении ледяного покрова на всех реках Хабаровского края.