Прямой эфир
Сюжет:

Циклон принес сильный снег и похолодание на восток Хабаровского края

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западный циклон принес сильный снег в восточный район Хабаровского края, сообщает ТАСС со ссылкой на дальневосточный Гидрометцентр во вторник, 3 декабря.

Подлили воды: в России считают ущерб от ноябрьских паводков
Наводнение отступило от большинства населенных пунктов, но на Северо-Запад идет новый циклон

«Циклон с запада принес снегопады в Николаевский, Ульчский, Советско-Гаванский, Комсомольский районы. Начинает усиливаться ветер, завтра скорость увеличится до 25–27 м/с, на побережье — до 30–32 м/с. Объявлено штормовое предупреждение», — сказали в Гидрометцентре.

Кроме этого, в регионе значительно похолодает. Температура воздуха на большей территории края опустится на 3–4 градуса ниже нормы — до 13–20 градусов мороза днем и 25–30 градусов — ночью. Непогода продержится до конца недели, пока циклон не переместится в сторону Камчатки.

В связи с погодными условиями в Хабаровске отменены и задержаны некоторые авиарейсы. В пресс-службе аэропорта сообщили, что рейсы в Николаевск-на-Амуре и в Чегдомын задерживаются до 4 и 5 декабря соответственно, так как необходима очистка взлетно-посадочной полосы.

В Николаевском районе 4 декабря отменят занятия в школах для учеников с первого по десятый класс из-за метели.

26 ноября гидрологи сообщили об установлении ледяного покрова на всех реках Хабаровского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Моряки Тихоокеанского флота спасли рыбаков в Японском море
Крупнейший на Дальнем Востоке каток залили в Хабаровске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019