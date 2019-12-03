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Москвичам посоветовали повременить с поездками на машинах

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Московским автомобилистам порекомендовали отложить поездки из-за гололеда и большого числа мелких аварий на дорогах. Соответствующее сообщение Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разместил на своей странице в Twitter.

«Основные затруднения в центре и на кольцах. С поездками на авто лучше подождать до 21 часа», — предупредили в ЦОДД.

Отмечается, что уровень загрузки дорог составляет 7–8 баллов, а магистрали в сторону области «едут» значительно лучше, чем в центре. Рабочее движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском, Каширском, Звенигородском и Варшавском шоссе.

Ранее в этот же день синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе. С утра 4 декабря до утра 6 декабря москвичей ожидают гололедица, ветер и метель.

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