Москвичам посоветовали повременить с поездками на машинах

Московским автомобилистам порекомендовали отложить поездки из-за гололеда и большого числа мелких аварий на дорогах. Соответствующее сообщение Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разместил на своей странице в Twitter.

«Основные затруднения в центре и на кольцах. С поездками на авто лучше подождать до 21 часа», — предупредили в ЦОДД.

Отмечается, что уровень загрузки дорог составляет 7–8 баллов, а магистрали в сторону области «едут» значительно лучше, чем в центре. Рабочее движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском, Каширском, Звенигородском и Варшавском шоссе.

Ранее в этот же день синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе. С утра 4 декабря до утра 6 декабря москвичей ожидают гололедица, ветер и метель.