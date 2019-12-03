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Образовавшийся в Москве снежный покров продержится до четверга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Образовавшийся в Москве прошедшей ночью снежный покров продержится до четверга, передает «РИА Новости» во вторник, 3 декабря, со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

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«По данным на 6:00, в Москве выпало до 2 мм осадков. Сегодня и завтра снег задержится, а уже в четверг большая часть его растает из-за оттепели», — отметил специалист.

3 декабря в дневное время в Москве столбик термометра опустится до –3 градусов, в Подмосковье ожидается до 5 градусов мороза. Ночью в столице похолодает до –6 градусов, в Московской области местами до 9 градусов мороза.

2 декабря главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в новогоднюю ночь в Москве и Московской области ожидаются слабый мороз и небольшой снег. Исходя из климатического анализа, в ночь на 1 января должно быть примерно –7...–9 градусов, а дневная температура в первый день нового года составит 3–5 градусов ниже ноля.

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