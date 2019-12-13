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В Мурманской области дети попали в больницу после схода наледи с крыши

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В городе Заполярном (Печенгский район Мурманской области) с крыши школы №9 на двух детей упала наледь. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что пострадавшими оказались две девочки 2011 года рождения. О тяжести травм в прокуратуре не уточнили.

В результате инцидента в следственный отдел по городу Заполярный СУ СК России по Мурманской области были направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц образовательного учреждения.

Как пояснил «Интерфаксу» источник в экстренных структурах, одна из девочек получила более легкие травмы и обратилась за медицинской помощью позднее. По его словам, сейчас обе девочки госпитализированы.

3 сентября сообщалось, что в Барнауле суд постановил взыскать с управляющей компании 250 тыс. рублей за несвоевременную уборку крыши. Отмечается, что при падении льда с кровли в марте пострадали двое детей — они получили травмы головы.

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