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Коммунальщиков в Барнауле оштрафовали за падение льда на детей

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В Барнауле суд постановил взыскать с управляющей компании 250 тыс. рублей за несвоевременную уборку крыши. При падении льда с кровли в марте пострадали двое детей.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. По данным прокуратуры, управляющая компания не обеспечила своевременную уборку снега и наледи с крыши дома, в результате куски льда упали на двух детей. Пострадавшие получили травмы головы, пишет altapress.ru.

Согласно Жилищному кодексу, управляющая организация несет ответственность за оказание услуг и выполнение всех работ. Прокуратура возбудила административное дело. Мировой судья вынес решение о взыскании штрафа в размере 250 тыс. рублей. Представители управляющей компании пытались обжаловать решение, однако районный суд оставил его в силе.

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