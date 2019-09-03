Коммунальщиков в Барнауле оштрафовали за падение льда на детей

В Барнауле суд постановил взыскать с управляющей компании 250 тыс. рублей за несвоевременную уборку крыши. При падении льда с кровли в марте пострадали двое детей.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. По данным прокуратуры, управляющая компания не обеспечила своевременную уборку снега и наледи с крыши дома, в результате куски льда упали на двух детей. Пострадавшие получили травмы головы, пишет altapress.ru.

Согласно Жилищному кодексу, управляющая организация несет ответственность за оказание услуг и выполнение всех работ. Прокуратура возбудила административное дело. Мировой судья вынес решение о взыскании штрафа в размере 250 тыс. рублей. Представители управляющей компании пытались обжаловать решение, однако районный суд оставил его в силе.