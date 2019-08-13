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Глав трех управляющих компаний отстранили от должности в Приморье

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В Приморском крае трех руководителей управляющих компаний (УК) дисквалифицировали на три года по требованию краевой государственной жилищной инспекции. Об этом руководитель ведомства Евгений Баршай заявил в ходе пресс-конференции в администрации региона.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации, по словам Баршая, причиной отстранения стали грубые нарушения в работе обслуживающих компаний. Руководители УК в течение трех лет не смогут занимать подобные должности, уточнил глава ведомства.

Основными нарушениями, которые выявляет комиссия при проверках, бывают невыполнение договора содержания жилого фонда и неправильные начисления платежей. Руководитель жилинспекции подчеркнул, что разбирательство проходит по каждому случаю.

По информации Евгения Баршая, с начала 2019 года с управляющих компаний было взыскано 5 млн рублей штрафов. Помимо этого, УК может лишиться домов, взятых на обслуживание. Такой прецедент был в Находке.

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