Барнаул отказался от старых трамваев из Москвы

Власти Барнаула решили не принимать списанные трамваи из Москвы. По их мнению, это нецелесообразно, поскольку велики расходы на доставку и последующий за этим капитальный ремонт.

Как заявил главный инженер Горэлектротранса Александр Хвощий, чьи слова приводит altapress.ru, коллеги из Новосибирска приняли 20 московских трамваев и сразу отправили их на капитально-строительный ремонт. Смысла тратить деньги на транспортные расходы он не видит, поскольку у Барнаула есть свои 200 таких вагонов.

В мэрии отмечают, что средний возраст барнаульских трамваев – 33 года. На их ремонт ежегодно уходит более 100 млн рублей. Оборотных средств у Горэлектротранса не хватает.

На предприятии планируют ремонтировать по пять вагонов в год. Первый обновленный состав должен выйти на линию к 1 сентября.