Около 400 деревьев повалил сильный ветер в Петербурге

Около 400 деревьев повалил сильный ветер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на данные городского комитета по благоустройству.

Всего из-за ураганного ветра было повалено 392 дерева. Серьезному урону подверглись Московский, Красносельский, Кировский и Петродворцовый районы.

Также отмечается, что упавшая в Приморском районе береза повредила провода в Удельном парке. Также зафиксировано четыре случая падения деревьев и веток на припаркованные машины.

Большая часть деревьев уже убрана, но ликвидация последствий ураганного ветра еще продолжается. В первую очередь это касается стволов и веток в пешеходных зонах и на проезжих частях для обеспечения безопасности граждан.

18 декабря, в среду вечером в Петербурге начался ураган. По данным МЧС, порывы ветра достигали 15–20 м/с, а в прибрежных районах — 24 м/с. В Москве 19 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за того, что скорость ветра в столице может достигать 19–24 м/с, что считается опасным природным явлением.