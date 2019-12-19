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Кардиолог рассказала об опасности аномально теплой зимы для россиян

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Врач-кардиолог Наталья Насибуллина рассказала об опасностях для здоровья, которые несут температурные аномалии, и о том, как пережить слишком теплую зиму. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По ее словам, изменения погодных условий тяжело переносят люди, страдающие бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. Температурные аномалии могут навредить аллергикам, людям с пониженным артериальным давлением и метеозависимым.

Кроме того, повышенная влажность способствует распространению простудных заболеваний. Вероятные магнитные бури также могут привести к сбоям в работе желез внутренней секреции, так как возможно изменение обмена веществ, нарушения сна, а также появление хронической усталости и неврозов.

Чтобы защитить свой организм в период аномального тепла, Насибуллина посоветовала соблюдать режим сна, регулярно питаться и больше гулять. Кроме того, стоит аккуратно закаляться.

15 декабря главный врач клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл рассказал, как защититься от болезней сердца. По его словам, нужно соблюдать несколько правил в питании и занятиях спортом.

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