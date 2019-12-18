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Врачи назвали способ справиться с похмельем после застолья

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию «Вечерняя Москва» назвала способы справиться с похмельем после праздничного застолья.

По словам специалиста, в борьбе с похмельем хорошо помогают цитрусовые, а также рассол квашеной капусты, поскольку там содержится много витамина С, молочной и янтарной кислоты. С этой задачей может также справиться зеленый чай с долькой лимона, защелачивающая минеральная вода. Кроме того, врач рекомендует не забывать об абсорбентах.

Диетолог напомнила, что крайне не рекомендуется смешивать разные виды алкоголя и в идеале следует ограничиться одним напитком.

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«Идеально для любого застолья, в том числе и новогоднего, подойдет сухое красное вино — оно не только подчеркивает вкус большинства блюд, но и содержит множество антиоксидантов, которые будут минимизировать негативное воздействие алкоголя на организм», — приводит слова Соломатиной «Федеральное агентство новостей».

Психолог-нарколог Галина Файзулина в беседе с kp.ru заметила, что с медицинской точки зрения похмельный синдром — это отравление продуктами распада алкоголя, и плохое самочувствие свидетельствует о том, что остатки неусвоенного напитка и продукты его распада по-прежнему остаются в организме, и их нужно вывести.

Первый этап в этом процессе — детоксикация, то есть промывание желудка, прием сорбентов (активированного или белого угля), второй этап — вернуть нормальное распределение жидкости в организме (баня, контрастный душ, если у человека нет повышенного давления). Также быстро привести организм в норму может помочь аспирин, лучше всего шипучий. А вот от парацетамола и привычного цитрамона специалист советует воздержаться.

17 декабря сообщалось, что ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, что легче всего опьянеть от хереса, портвейна, виски и игристых вин. Он посоветовал пить водку, чтобы чувствовать себя на следующее утро «чуть менее скверно».

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