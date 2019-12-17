Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье. Об этом пишет Daily Mail.

Профессор отметил, что на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола, доля которого обычно колеблется от 5% до 40%. Легче всего опьянеть, по словам Сосабовски, от употребления хереса и портвейна. Напитки отличаются высоким содержанием алкоголя (около 20%) и быстрой всасываемостью.

Кроме того, к сильному опьянению приводят виски и другие крепкие напитки. При этом из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка. Быстро опьянеть можно от игристых вин, из-за того что газация повышает всасываемость, рассказал исследователь.

Ученый также назвал ошибки при употреблении алкоголя. Так, не следует чередовать алкогольные напитки с водой, если их градус выше 40%. При разбавлении процент этанола понижается вдвое, что приводит к более стремительному опьянению.

Также Сосабовски посоветовал не запивать легкий алкоголь крепким, а чтобы чувствовать себя на следующее утро «чуть менее скверно», посоветовал пить водку. При этом единственным способом не перепить, по словам ученого, является отказ от употребления алкоголя в принципе.

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