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Найдены восстанавливающие печень после алкоголя бактерии

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Фото: Depositphotos
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Ученые из Китая выяснили, какие бактерии способны восстановить печень после употребления алкоголя. Специалисты Цзилиньского сельскохозяйственного университета провели ряд экспериментов и установили, что лактобактерии могут благотворно влиять на этот орган. Результаты исследования опубликованы на портале Medicalxpress во вторник, 10 декабря.

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Специалисты провели несколько экспериментов на мышах. Грызунам в течение восьми недель давали алкоголь. В результате в организме снизилось содержание лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника, а также наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.

На последние две недели эксперимента мышей посадили на диету с высоким содержанием жиров, а в пищу им добавлялись гранулы Lactobacillus rhamnosus (LGG), состоявшие из крахмала, сухого обезжиренного молока, порошка молочной сыворотки, микрокристаллической целлюлозы, мальтозы и ферментированной жидкости L. rhamnosus.

Лекарство способствовало восстановлению микрофлоры кишечника, уменьшению накопления жира и остановке воспалительных процессов в печени.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что лактобактерии могут устранить алкогольный дисбактериоз и восстановить печень. Лактобактерии содержатся в пробиотиках и кисломолочных продуктах.

Ранее в ноябре специалисты рассказали, какие дозы алкоголя считаются безопасными для мужчин и для женщин. Так, мужчинам не следует употреблять больше 24 г чистого алкоголя в день, а женщина — не больше 12 г. Именно такое количество спирта приносит организму наименьший вред. Однако для сохранения здоровья врачи советуют и вовсе отказаться от алкоголя.

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