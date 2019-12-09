Программный комплекс для исследования мозга создали самарские ученые

Ученые Самарского национального исследовательского университета приняли участие в разработке программного комплекса с открытым исходным кодом для проведения исследований в области работы мозга. Исследования проводились совместно с российскими и зарубежными специалистами.

В них принимали участие также специалисты Института систем обработки изображений РАН, Йельского университета (США), Имперского колледжа Лондона, политехнической школы Лозанны и университета Цюриха (Швейцария).

Разработка уже прошла апробацию и применяется в крупных университетах и научно-исследовательских центрах. Подробности исследований самарские ученые представили на отдельном семинаре, который они провели совместно с коллегами из США и Великобритании в рамках международной научной конференции rtFIN-2019 7 декабря в Аахене в ФРГ.

Платформа OpenNFT.org позволяет в буквальном смысле увидеть и проанализировать активность мозга в режиме реального времени. Она работает на основе МРТ-сканера и предназначена для проведения исследований формирования нейробиологической обратной связи. Так, комплекс сопоставляет, какие зоны мозга реагируют на разные раздражители и как взаимодействуют друг с другом.

Как пишет НИА «Самара», у самарского программного комплекса есть аналог. Это западная платформа Turbo-BrainVoyager. Но она платная и закрытая.

7 декабря сообщалось, что ученые из Университета Эксетера пришли к выводу, что алкоголь спас предков от вымирания.