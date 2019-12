Мозг полярников уменьшился после 14 месяцев в Антарктиде

Немецкие ученые измерили объем мозга у участников экспедиции в Антарктиду и выяснили, что за 14 месяцев он существенно сократился. Об этом сообщается в журнале The New England Journal of Medicine.

Группа исследователей под руководством Симоны Кюн из Института развития человека Макса Планка в Берлине решила выяснить, как длительная изоляция влияет на человеческий мозг. Для эксперимента были выбраны участники экспедиции в Антарктиду.

Это были девять человек (пятеро мужчин и четыре женщины), которые 14 месяцев прожили на немецкой станции Ноймайер-3. Восемь из них прошли МРТ головного мозга до и после экспедиции. Кроме того, в течение поездки все участники сдавали кровь и проходили тесты на когнитивные способности.

Ученые обнаружили, что за 14 месяцев объем гиппокампа у полярников снизился. Сильнее всего эти изменения затронули зубчатую извилину — она сжалась на 7,2%. Сокращение ее объема коррелировало со снижением баллов за тесты, связанные со вниманием и ориентацией в пространстве, но не повлияло на другие когнитивные способности, отмечает издание N+1.

Помимо этого в крови полярников стало меньше нейротрофического фактора мозга — белка, который отвечает за деление клеток в мозге. Его концентрации не вернулись к прежним значениям даже после возвращения из экспедиции домой.

