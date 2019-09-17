Пройдите на выдох: как улучшить работу мозга кислородным голоданием

Старческую деменцию можно затормозить с помощью процедур умеренного кислородного голодания. Российские ученые выяснили, что после нескольких сеансов пребывания в условиях разреженного воздуха когнитивные способности пожилых обезьян вернулись к уровню, который животные демонстрировали в молодости. Полученные результаты многолетнего исследования могут быть полезны для улучшений качества жизни людей в преклонном возрасте.

Объявляем голодовку

Процесс старения мозга человека сопровождается ослаблением памяти, способности к обучению, снижением концентрации и другими симптомами, предшествующими деменции. Хорошая новость состоит в том, что механизмы подавления регулирующей мозговую деятельность системы поддаются коррекции.

Справка «Известий» Деменцией называют снижение познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний. Нередко такими повреждениями мозга сопровождается процесс старения. В ближайшие 30 лет число людей с деменцией, по данным ВОЗ, вырастет в три раза. Связано это с тем, что население страны стареет: к 2050 году доля людей пенсионного возраста (женщин от 60 лет и мужчин от 65 лет) составит 28,9%.

В начале 1990-х годов российские ученые продемонстрировали на животных, что непродолжительное умеренное кислородное голодание может стимулировать защитные механизмы в мозгу. Они оберегают нервные клетки от гибели при последующих сильных стрессовых воздействиях. Позже выяснилось, что гипоксия также может снижать проявление депрессивных и посттравматических синдромов.