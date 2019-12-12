Ученые установили связь между употреблением алкоголя и болезнью Альцгеймера

Специалисты из Медицинской школы Стэнфордского университета установили связь между употреблением спиртного и развитием болезни Альцгеймера. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале MedicalXpress 11 декабря.

По данным исследователей, мутация фермента, участвующего в расщеплении алкоголя, повышает степень повреждения клеток у людей, которые страдают болезнью Альцгеймера. Внешне это проявляется в покраснении лица после употребления алкоголя.

По словам кандидата биологических наук Дарьи Мочлы-Розен, порядка 8% населения Земли (около 560 млн человек) имеют такую особенность организма. Она уточнила, что многие люди неосознанно подвергают риску свое здоровье.

«Наши данные предполагают, что гены, предрасположенные к алкоголю и болезни Альцгеймера, могут подвергать людей большему риску возникновения и прогрессирования болезни Альцгеймера», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова профессора.

Согласно выводам специалистов, алкоголь значительно повреждает клетки у пациентов с болезнью Альцгеймера. Соответствующие данные ученые смогли получить по результатам исследования клеток, взятых на анализ у пациентов, а также исследования животных. Мочлы-Розен высказала уверенность в том, что в дальнейшем необходимо провести эпидемиологическое исследование на людях.

В сентябре сообщалось, что американские медики назвали первые симптомы болезни Альцгеймера. Помимо нарушения памяти, указывать на развитие заболевания могут ухудшение зрения, трудности с ориентацией в пространстве и логическим мышлением.