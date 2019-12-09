Ученые опровергли существование безопасной дозы алкоголя

«Безопасной» дозы алкоголя не существует. Даже минимальное потребление спиртного увеличивает риск заболеть раком, свидетельствует исследование совместной японско-американской научной группы.

Специалисты исследовали данные о пациентах 33 японских больниц — 62,2 тыс. больных раком — и контрольную группу из того же числа здоровых добровольцев. Те и другие рассказали, сколько алкоголя употребляют и как часто это делают, пишет Medical Xpress.

За условную единицу приняли 23 г этанола. Это эквивалентно 180 мл саке, 500 мл пива, 180 мл вина или 60 мл виски. Самым низким риск злокачественной опухоли был у пациентов, которые не употребляли спиртного совсем. Употребление одной единицы каждый день в течение десяти лет или двух ежедневно в течение пяти лет повышало риск на 5%. У тех, кто постоянно употреблял больше двух доз в день, опасность заметно вырастала независимо от длительности пьянства.

В конце ноября немецкие ученые заявили, что женщинам безопасно употреблять не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не более 24 г. При этом для сохранения здоровья рекомендовалось совсем отказаться от спиртного или не употреблять его хотя бы два дня в неделю, так как оно мешает усвоению витаминов и питательных веществ в организме, что, в свою очередь, приводит к развитию многочисленных заболеваний.