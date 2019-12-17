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Онищенко назвал застольную традицию россиян языческой

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился мнением, что застольная традиция россиян чокаться берет корни из язычества. Об этом он заявил в беседе с сайтом kp.ru, комментируя исследование британских ученых о самых опасных спиртных напитках.

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«Это ритуалы вульгарных язычников, которые не принадлежат никакой ветви, ни древнегреческой, ни древнерусской, а просто так», — поделился врач.

По словам Онищенко, вред здоровью несет любой алкоголь. «Да просто морсу себе налейте и не чокайтесь», — сказал он.

Онищенко посоветовал встречать Новый год в кругу семьи и на трезвую голову, а не в ресторане.

Ранее 17 декабря сообщалось, что британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье. Среди них — херес и портвейн, а также виски и другие крепкие напитки. Из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка. По словам специалистов, быстрым опьянением чревато употребление игристых вин, поскольку газация повышает всасываемость.

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