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Нарколог назвал лучшее средство от похмелья

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Фото: Depositphotos
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Для предотвращения похмелья главное — не перебарщивать с употреблением алкоголя, какого бы вида и крепости он ни был, а лучший способ избежать его — не пить вовсе. Об этом 17 декабря в эфире НСН заявил психолог-нарколог Александр Ковтун.

«Выделять из групп вредных напитков более вредные — мало целесообразно. Но чем больше человек выпил алкоголя, чем хуже у него здоровье — тем хуже для него последствия», — заявил специалист.

Ковтун отметил, что сам в Новый год планирует пить детское шампанское, поскольку 1 января у него намечен забег на 21 км, поэтому лучший выбор — вовсе отказаться от употребления спиртного.

Ранее 17 декабря сообщалось, что британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье. Среди них — херес и портвейн, а также виски и другие крепкие напитки. Из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка. Быстрым опьянением чревато употребление игристых вин, поскольку газация повышает всасываемость.

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