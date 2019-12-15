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Кардиолог назвал способы поддержать здоровье сердца

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Фото: ТАСС/DPA/Silas Stein
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Главный врач клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл рассказал, как защититься от болезней сердца. Интервью с экспертом опубликовало издание Focus.

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По его словам, нужно соблюдать несколько правил в питании и занятиях спортом.

«Я хожу по часу трижды в неделю, независимо от погоды. <...> Регулярность важна для сердца», — сказал Дилл, добавив, что тренировки на выносливость — эффективный способ защитить сердце.

Кроме того, кардиолог предложил отказаться от использования лифта и подниматься по лестнице.

Стабильный вес, как сообщил врач, также одно из важных условий сердечного здоровья. Дилл рассказал, что предпочитает рыбу и овощи мясу, что помогает не набирать лишний вес.

По словам эксперта, стресс является одним из факторов сердечных заболеваний, так как он обычно сопровождается проблемами со сном, употреблением алкоголя и большого количества сладостей, а также курением.

23 ноября врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце. По словам специалиста, кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно. В свою очередь, красное вино, вопреки расхожему мнению о его пользе, даже в небольших количествах может вызвать мерцательную аритмию.

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