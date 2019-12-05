Между режимом сна и заболеваниями сердца обнаружилась связь

Исследователи американского университета Колорадо в Боулдере выяснили, как режим сна влияет на риск возникновения сердечного приступа.

Как сообщает 4 декабря MedicalXpress, отсутствие здорового сна может привести к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни.

Ученые на протяжении семи лет анализировали сон, генетические данные и медицинские показатели 461 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет. У всех участников исследования никогда не было сердечного приступа.

Выяснилось, что по сравнению с теми, кто спал от шести до девяти часов в сутки, у тех, кто спал меньше шести часов, вероятность сердечного приступа в течение всех семи лет была на 20% выше. У тех, кто спал больше девяти часов, вероятность приступа возросла на 34%.

Анализируя показатели людей с генетической предрасположенностью к сердечным заболеваниям, ученые выяснили, что сон продолжительностью от шести до девяти часов уменьшает риск сердечного приступа на 18%.

Другое исследование специалистов показало, что продолжительность сна влияет на здоровье сердца независимо от других факторов.

По мнению ученых, недостаток сна может оказать влияние на слизистую оболочку артерий или эндотелия, а также на развитие воспалительных клеток в костном мозге. Слишком долгий сон тоже может привести к воспалению в организме.

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