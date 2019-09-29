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Названы полезные для здоровья сердца продукты

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Птица и рыба, а также фасоль, орехи и курага в сочетании с отказом от жирного мяса и чрезмерного потребления сахара помогут сохранить здоровье сердца. Такие рекомендации были опубликованы на сайте Национального исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России в преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Также организация считает, что в ближайшее время ситуация не изменится. По прогнозам ВОЗ в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет более 23,5 млн человек.

Первый шаг к здоровому сердцу — сбалансированное питание, которое обеспечивает человека полезными веществами, необходимыми для нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела.

Предпочтение следует отдавать птице, рыбе, морепродуктам, нежирным и несладким молочным и кисломолочным продуктам, а также увеличить потребление продуктов с высоким содержанием магния и калия. Хлеб лучше выбирать с отрубями, пишет «РИА Новости».

Кроме того, следует потреблять не менее 400 гр овощей и фруктов в сутки. При этом следует ограничить потребление сладких безалкогольных напитков, кондитерских изделий, сладостей и сахара.

9 сентября кардиологи назвали основные риски возникновения инфарктов.

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