Названы полезные для здоровья сердца продукты

Птица и рыба, а также фасоль, орехи и курага в сочетании с отказом от жирного мяса и чрезмерного потребления сахара помогут сохранить здоровье сердца. Такие рекомендации были опубликованы на сайте Национального исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России в преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Также организация считает, что в ближайшее время ситуация не изменится. По прогнозам ВОЗ в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет более 23,5 млн человек.

Первый шаг к здоровому сердцу — сбалансированное питание, которое обеспечивает человека полезными веществами, необходимыми для нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела.

Предпочтение следует отдавать птице, рыбе, морепродуктам, нежирным и несладким молочным и кисломолочным продуктам, а также увеличить потребление продуктов с высоким содержанием магния и калия. Хлеб лучше выбирать с отрубями, пишет «РИА Новости».

Кроме того, следует потреблять не менее 400 гр овощей и фруктов в сутки. При этом следует ограничить потребление сладких безалкогольных напитков, кондитерских изделий, сладостей и сахара.

9 сентября кардиологи назвали основные риски возникновения инфарктов.