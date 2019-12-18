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Климатолог рассказал о будущих зимах в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Климатические изменения в будущем могут привести к тому, что в России всё реже будут наступать настоящие «русские морозы». Об этом в беседе с kp.ru рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По словам специалиста, нынешнюю зиму в России можно назвать аномальной. Декабрь за последние три десятилетия потеплел в среднем на четыре градуса и стал больше напоминать ноябрь по температурным характеристикам. Этот факт, по словам Семенова, свидетельствует об общем глобальном потеплении.

«Ну, собственно говоря, это дело вкуса. Мы движемся в сторону европейской зимы», — заявил эксперт.

Он также добавил, что из-за изменений климата зима станет мягче, а колебания температур между летом и зимой существенно сократятся. Семенов считает, что такие изменения климата затронут сельское хозяйство: аграриям придется пересмотреть планы и сроки календарных работ. Кроме того, свою актуальность могут потерять применяемые технологии и подходы, отмечает «Федеральное агентство новостей».

11 декабря сообщалось, что климатолог спрогнозировал в Москве в середине XXI века появление европейских зим. То есть изменение климата в столице будет идти синхронно с европейским и в одном направлении.

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