Синоптики предупредили об отсутствии снега в Москве до конца декабря

Небольшое похолодание ожидает москвичей и гостей столицы в конце наступившей недели. В то же время температура воздуха останется существенно выше климатической нормы, а снега в Москве не ожидается до конца декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, похолодание придет в Москву в пятницу. Столбики термометров покажут от нуля до минус двух градусов. «К сожалению, образования снежного покрова москвичам пока ждать не стоит, так как осадки будут небольшие и закончатся до того, как температура опустится ниже нуля», — объяснил синоптик 16 декабря РБК.

Снега не стоит ждать до 25 декабря, подчеркнул он. В новогоднюю ночь москвичей ожидает температура около нуля градусов.

Ранее, в понедельник, стало известно, что к концу недели температура в Москве понизится примерно на пять градусов. Гидрометцентр спрогнозировал на предстоящие несколько дней аномально теплую и совсем не зимнюю погоду в европейской части страны.