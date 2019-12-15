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Синоптики спрогнозировали температурные рекорды в Москве

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Теплая погода в Москве продлится еще неделю, а к выходным возможны температурные рекорды, сообщила главный специалист Метеобюро столицы и области Татьяна Позднякова.

По ее словам, новая рабочая неделя пройдет под влиянием циклона, который и удержит теплый воздух в столичном регионе.

В начале недели ожидается +1…+3 градуса, возможны слабые дожди. Ближе к выходным потеплеет еще на 1–2 градуса.

«Температура воздуха будет соответствовать началу ноября, а не середине декабря. Так, первая половина декабря стала теплее нормы на 5,3 градуса, и среднесуточная температура поднялась до +0,6», — цитирует Позднякову «Российская газета».

18 и 19 декабря синоптики ожидают, что могут быть побиты рекордные показатели 1982 и 1886 годов, когда воздух в столице прогревался до +5,3 градусов.

12 декабря в Гидрометцентре рассказали о грядущих волнах холода в России. По словам специалистов, этой зимой в Москве будет несколько периодов с температурными показателями ниже -25 градусов.

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