Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России погода останется аномально теплой и совсем не зимней, сообщается на сайте Гидрометцентра в субботу, 14 декабря.

Температура воздуха будет выше климатической нормы на 5–8 градусов. Такая погода больше характерна для ноября, нежели декабря.

Наибольшее отклонение от нормы будет в Ненецком автономном округе и Республике Коми: вместо 30-градусных морозов там всего от 10 до 15 ниже нуля, днем минус 3–8, а местами и вовсе оттепель.

Причиной такой теплой зимы являются циклоны, которые приносят теплый воздух Атлантики. Так, в Мурманской, Архангельское и Вологодской областях температура составит от минус 5 до нуля.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии в выходные ожидается мокрый снег и дождь. В Поволжье, Саратовской и Пензенской областях днем в выходные будет минус 2–7 градуса, ночью до минус 15. В Крыму дневная температура воздуха составит 9–14 градусов выше нуля, ночью — от 2 до 7 градусов тепла, а также ожидаются небольшие дожди.

В Москве и Санкт-Петербурге в субботу без осадков, ночью около нуля, днем до 2 тепла. Столько же будет и в воскресенье, днем начнутся осадки. В воскресенье ожидается дождь и мокрый снег, температура повысится до плюс 3 градусов.

12 декабря жители Красноярска сообщили о появлении бабочек. Живую крапивницу местный житель нашел в машине. По данным синоптиков, в регионе наблюдается аномально теплая погода, и насекомые отреагировали на высокую для декабря температуру воздуха.