Прямой эфир
Сюжет:

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие дни в европейской части России погода останется аномально теплой и совсем не зимней, сообщается на сайте Гидрометцентра в субботу, 14 декабря.

Вулканические усилия: ради чего стоит посетить Сахалин и Курилы
Почему настоящая экзотика — это не обязательно пальмы и белоснежный песок

Температура воздуха будет выше климатической нормы на 5–8 градусов. Такая погода больше характерна для ноября, нежели декабря.

Наибольшее отклонение от нормы будет в Ненецком автономном округе и Республике Коми: вместо 30-градусных морозов там всего от 10 до 15 ниже нуля, днем минус 3–8, а местами и вовсе оттепель.

Причиной такой теплой зимы являются циклоны, которые приносят теплый воздух Атлантики. Так, в Мурманской, Архангельское и Вологодской областях температура составит от минус 5 до нуля.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии в выходные ожидается мокрый снег и дождь. В Поволжье, Саратовской и Пензенской областях днем в выходные будет минус 2–7 градуса, ночью до минус 15. В Крыму дневная температура воздуха составит 9–14 градусов выше нуля, ночью — от 2 до 7 градусов тепла, а также ожидаются небольшие дожди.

В Москве и Санкт-Петербурге в субботу без осадков, ночью около нуля, днем до 2 тепла. Столько же будет и в воскресенье, днем начнутся осадки. В воскресенье ожидается дождь и мокрый снег, температура повысится до плюс 3 градусов.

12 декабря жители Красноярска сообщили о появлении бабочек. Живую крапивницу местный житель нашел в машине. По данным синоптиков, в регионе наблюдается аномально теплая погода, и насекомые отреагировали на высокую для декабря температуру воздуха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 декабря
На следующей неделе в Москву придет оттепель

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019