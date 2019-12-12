Бабочки просыпаются в Красноярском крае

Жители Красноярска сообщили о появлении бабочек. Живую крапивницу местный житель нашел в машине.

По данным синоптиков, в регионе наблюдается аномально теплая погода. На высокую для декабря температуру воздуха начали реагировать насекомые. Жители Красноярска сообщают, что находят бабочек. В частности, одну бабочку автомобилист нашел в салоне своей машины. Чтобы крапивница не замерзла, мужчина решил забрать ее домой. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора сообщили о появлении клещей. Вредителей нашли на двух собаках в Академгородке.

Согласно прогнозам, похолодание в Красноярском крае ожидается на следующей неделе.