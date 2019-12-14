На следующей неделе в Москву придет оттепель

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +5 градусов, рассказал и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на текущей неделе погода в столичном регионе существенно не изменится. В субботу, 14 декабря, осадков не ожидается, в воскресенье будет более плотная облачность, возможен мокрый снег.

«16 декабря очередное повышение температуры: днем до 5 градусов выше нуля», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Синоптик также отметил, что в Сибирь и Красноярский край в ближайшие три дня придут 25-градусные морозы.

12 декабря в Гидрометцентре рассказали о грядущих волнах холода в России. По словам Вильфанда, этой зимой в Москве будет несколько периодов с температурными показателями ниже -25 градусов.