Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 декабря

Облачная погода и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу, 14 декабря. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит -1…+1. В ночь на воскресенье она не опустится ниже -1 градуса.

При этом синоптики обещают юго-восточный ветер со скоростью в 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус -2…+3 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки -4 градуса.

10 декабря сообщалось, что снежный покров в Москве установится не ранее третьей декады декабря.