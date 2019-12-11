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Синоптики предупредили о похолодании в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Похолодание ожидается в столичном регионе во второй половине недели. Об этом сообщила в среду, 11 декабря, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Тепловая волна, накрывшая европейскую часть России, постепенно идет на спад.

«Во второй половине недели в Москве станет немного прохладнее. По ночам температура будет уходить в слабый минус, а днем ожидаются околонулевые температуры», — цитирует эксперта РБК.

В среду ожидается до 3 градусов тепла, после чего температурный фон начнет снижаться. Ночью столбики термометров опустятся ниже нуля, уточняет НСН.

Несмотря на грядущее похолодание, сейчас температурные значения в регионе остаются выше климатической нормы на 4 градуса. По словам синоптика, они соответствуют третьей декаде ноября.

Накануне в «Фобосе» сообщили, что в Москве снежный покров установится не ранее третьей декады декабря. В прошлом году снег застелил столичные дороги 23 ноября, пишет «Москва 24». Средняя дата установления постоянного снежного покрова в Москве приходится на 26 ноября.

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