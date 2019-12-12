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В Гидрометцентре рассказали о грядущих волнах холода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Этой зимой в Москве будет несколько периодов с температурными показателями ниже -25 градусов. Волны холода ожидаются и в других регионах России, рассказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С одной стороны, зима ожидается не холодной. Температура на большей части страны будет около и выше нормы. Но зима будет не однородной», — цитирует синоптика «Российская газета».

По словам Вильфанда, сказать, в какие именно дни придут морозы, нельзя, так как очень много факторов влияют на прогнозы, в том числе индексы циркуляции.

«Два главных из них — это индекс североатлантического колебания и индекс арктического колебания. <…> По нашим моделям, в этом году будет отрицательная фаза североатлантического колебания. И это значит, что будут частые нарушения зональной циркуляции. Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погод», — указал он.

Скачки температуры этой зимой будут характерны также для европейской части России, Западной Сибири и Красноярского края. Вильфанд отметил, что погода может быть как теплая, так и очень холодная.

В Москве потепление начнется уже на выходных, возможен небольшой снег. Ко вторнику ожидается до плюс 5 градусов.

10 декабря в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве снежный покров установится не ранее третьей декады декабря.

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