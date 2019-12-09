Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России

В большинстве российских регионов температура заметно превышает климатическую норму. В ближайшие дни ситуация не изменится, сообщил в понедельник, 9 декабря, Гидрометцентр.

Аномалии не коснулись только юга европейской части России и отдельных регионов Дальнего Востока. В некоторых регионах отличия фактической температуры от нормы достигают 16 градусов.

В ближайшие дни на северо-запад России придет циклон, который принесет сильный ветер и снег. На восток при этом продолжит поступать теплый воздух. Самые сильные аномалии температуры ожидаются на северо-востоке европейской территории России, на полярном Урале и в Сибири. Когда циклон двинется на юго-восток, область аномалий начнет смещаться к северным и центральным районам Красноярского края, а также в область Байкала.

Ранее 9 декабря в Гидрометцентре рассказали, что 12 декабря в столицу придет похолодание. Температура опустится ниже нулевой отметки, ночью будет до минус 2–7 градусов. При этом погода будет солнечной.