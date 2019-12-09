Прямой эфир
Сюжет:

Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В большинстве российских регионов температура заметно превышает климатическую норму. В ближайшие дни ситуация не изменится, сообщил в понедельник, 9 декабря, Гидрометцентр.

Аномалии не коснулись только юга европейской части России и отдельных регионов Дальнего Востока. В некоторых регионах отличия фактической температуры от нормы достигают 16 градусов.

В ближайшие дни на северо-запад России придет циклон, который принесет сильный ветер и снег. На восток при этом продолжит поступать теплый воздух. Самые сильные аномалии температуры ожидаются на северо-востоке европейской территории России, на полярном Урале и в Сибири. Когда циклон двинется на юго-восток, область аномалий начнет смещаться к северным и центральным районам Красноярского края, а также в область Байкала.

Ранее 9 декабря в Гидрометцентре рассказали, что 12 декабря в столицу придет похолодание. Температура опустится ниже нулевой отметки, ночью будет до минус 2–7 градусов. При этом погода будет солнечной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики пообещали до +4 градусов в понедельник в Москве
В Гидрометцентре оценили вероятность снегопада на Новый год

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019