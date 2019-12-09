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Синоптики пообещали до +4 градусов в понедельник в Москве

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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В Москве 9 декабря ожидаются осадки и до +4 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе будет облачная погода с порывами юго-западного ветра до 12–17 м/c.

В ночь на вторник температура воздуха опустится от +2 до нуля градусов, местами возможна гололедица.

В воскресенье, 8 декабря, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие два дня температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 5–6 градусов. По ее словам, днем в городе ожидается +2 градусов.

Ранее в тот же день в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Согласно прогнозам центра погоды «Фобос», холодный атмосферный фронт придет в Центральную Россию в среду, 11 декабря, и принесет с собой мокрый снег. Возможно похолодание до –8 градусов.

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