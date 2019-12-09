В Гидрометцентре рассказали о похолодании в Москве с 12 декабря

Похолодание и солнечная погода придут в Москву в четверг, 12 декабря. Об этом рассказал агентству ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 9 декабря.

«С четверга [12 декабря] уже небольшой минус. Прогнозируем, что преимущественно ночные температуры во второй половине недели -2...-7, дневные тоже отрицательные. Все-таки это уже зимний режим погоды», — отметил Вильфанд.

Исполняющий обязанности главы Росгидрометцентра подчеркнул, что с четверга в столице будет солнечная погода. 12 декабря ожидается температура от -2 градусов до 0, в пятницу и субботу 13–14 декабря — от -5 до 0 градусов, в воскресенье — от -4 до +1.

Ранее в Гидрометцентре России пообещали погоду до +4 градусов и осадки в Москве в понедельник, 9 декабря.