Погода в Москве может побить установленный в 1886 году тепловой рекорд

Температура воздуха в Москве может побить 133-летний рекорд тепла на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 14 декабря.

Как сообщают синоптики, всё дело в циклонах, которые «забрасывают» к берегам Москвы-реки массы хорошо согретого атлантического воздуха. В результате средняя температура воздуха в прошедшей части декабря на 5° превышает норму климата.

«Сохранится подобная тенденция и на текущей неделе. Вновь будет пасмурно, осадки по-прежнему преимущественно в виде дождей. В начале недели жителей региона по ночам ждут околонулевые температуры, днем будет около +1…+3°», — сказано в сообщении.

К концу недели волна тепла лишь усилится.

«В четверг–пятницу не исключено и обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Для этих дней они составляют +5,3°, и если рекорд 19 декабря еще на памяти у москвичей — он установлен в 1982 году, то рекорд 18 декабря известен лишь специалистам — он держится с 1886 года!» — отмечают синоптики.

Обещанное похолодание в Москву придет в начале третьей декады декабря.

Ранее в Гидрометцентре пообещали аномальную погоду в европейской части России.Температура воздуха будет выше климатической нормы на 5–8 градусов. Такая погода больше характерна для ноября, нежели декабря.