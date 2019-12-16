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Москвичей предупредили о похолодании в конце недели

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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К концу недели температура в Москве понизится примерно на пять градусов. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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«В пятницу (20 декабря - Ред.) около нулевых отметок будет днем и ночью. В последующем также (прогнозируется - Ред) понижение температуры на 1-2 градуса», — приводит его слова агентство.

Вильфанд отметил, что период похолодания продлится 3-5 дней. Но даже в этом случае показатели температуры будут выше климатической нормы.

При этом в понедельник в Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки и до +3 градусов, сообщает сайт Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит +1…+3 градуса. В ночь на вторник столбики термометров достигнут значения +2…+4.

Кроме того, синоптики обещают юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит около 743 мм рт. ст. сообщает «Газета.ру».

14 декабря Гидрометцентр спрогнозировал на предстоящие несколько дней аномально теплую и совсем не зимнюю погоду в европейской части России.

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