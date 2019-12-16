Синоптики рассказали о погоде в России в январе

В январе 2020 года погода в разных частях России ожидается разная: где-то прогнозируются холода, а где-то — температура воздуха выше климатической нормы. Об этом 16 декабря сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По словам специалиста, в Москве температура воздуха после Нового года будет на один градус выше климатической нормы, тогда как обычно в январе столбики термометров показывают –10…–15 градусов ночью и –5…–10 градусов днем. Норма осадков для первого месяца года в столице составляет 42 мм, средняя высота снега — около 40 см, отмечает телеканал «360».

Кроме этого, по прогнозам синоптиков, на юге европейской территории, в Поволжье, на востоке Центрального округа, на Урале (за исключением Челябинской области) будет теплее обычного. Выше нормы ожидается температура в Хабаровском крае, Амурской области, на севере Сибири и западе Якутии.

Температура ниже климатической нормы в январе ожидается на западе Ленинградской области, в западной части Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии. Холоднее будет в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, а также в Тыве и на Алтае. Сильные морозы ожидают Чукотку, северо-восток Якутии и континентальные районы Магаданской области.

Холодная погода без осадков ожидается на северо-востоке Дальневосточного округа. Паршина отметила, что в центральных областях, напротив, возможны снегопады, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 16 декабря, в центре погоды «Фобос» рассказали о небольшом похолодании в Москве в конце наступившей недели.