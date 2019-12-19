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В Москву придет еще большее потепление

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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На следующей неделе москвичей ожидает заметное потепление — в дневное время воздух прогреется до +8 градусов.

«Очередное потепление, причем очень заметное — не просто выше нуля, а заметно выше нуля с понедельника. В воскресенье начнет теплеть во второй половине дня, а в понедельник более выраженное потепление», — рассказал ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд 19 декабря.

По его словам, уже в воскресенье температура воздуха в Москве поднимется до +5 градусов. В понедельник ожидается от +1 до +6 градусов, а во вторник — от +3 до +8 градусов.

Ранее в этот же день синоптики сообщили, что в конце декабря в Москву может прийти похолодание.

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