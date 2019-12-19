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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 19 декабря

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Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Синоптики рассказали о том, как погода ожидает гостей и жителей столичного региона в четверг, 19 декабря.

Днем в Москве от 3 до 5 градусов, ночью похолодает до нуля градусов. В Подмосковье местами от нуля до 5 градусов тепла, в ночное время — до 3 градусов мороза, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

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Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба. Ветер западные и северо-западный скоростью 7-12 м/с, возможны порывы до 25 м/с. Из-за ветра действует желтый уровень погодной опасности.

16 декабря синоптики рассказали о погоде в России в январе. Например, на юге европейской территории, в Поволжье, на востоке Центрального округа, на Урале (за исключением Челябинской области) будет теплее обычного. Выше нормы ожидается температура в Хабаровском крае, Амурской области, на севере Сибири и западе Якутии.

14 декабря и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в европейской части России. Это, по мнению синоптика, связано с поступлением теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря.

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