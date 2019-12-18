Тепло в декабре не спровоцирует цветение растений

Специалисты Мосприроды рассказали, почему декабрьская теплая погода не станет поводом для цветения растений.

«Несмотря на то что сейчас теплее, чем должно быть согласно климатической норме, у растений не будет наблюдаться набухание почек и цветение. Так как текущая теплая погода установилась в результате медленных среднедневных температурных колебаний без резких скачков от положительных значений до низких отрицательных», — цитирует представителей природоохранного учреждения «РИА Новости» в среду, 18 декабря.

По словам экологов, растения могли начать «просыпаться», если бы до потепления в Москве стояли длительные морозы, но на данный момент ожидать их цветения нет смысла.

Специалисты Мосприроды подчеркнули, что состояние животных и зверей считается стабильным для текущего времени года, а видимых изменений вроде набухания почек или распускания цветов не наблюдается.

16 декабря синоптики предупредили об отсутствии снега в столице до конца месяца.