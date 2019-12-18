Прямой эфир
Сюжет:

Тепло в декабре не спровоцирует цветение растений

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Мосприроды рассказали, почему декабрьская теплая погода не станет поводом для цветения растений.

«Несмотря на то что сейчас теплее, чем должно быть согласно климатической норме, у растений не будет наблюдаться набухание почек и цветение. Так как текущая теплая погода установилась в результате медленных среднедневных температурных колебаний без резких скачков от положительных значений до низких отрицательных», — цитирует представителей природоохранного учреждения «РИА Новости» в среду, 18 декабря.

По словам экологов, растения могли начать «просыпаться», если бы до потепления в Москве стояли длительные морозы, но на данный момент ожидать их цветения нет смысла.

Специалисты Мосприроды подчеркнули, что состояние животных и зверей считается стабильным для текущего времени года, а видимых изменений вроде набухания почек или распускания цветов не наблюдается.

16 декабря синоптики предупредили об отсутствии снега в столице до конца месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 декабря
Вильфанд назвал причину аномального потепления в европейской части России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019