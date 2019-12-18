Синоптики рассказали о погоде в Москве на 18 декабря

Синоптики рассказали о том, как погода ожидает гостей и жителей столичного региона в среду, 18 декабря.

В дневное время в Москве и Подмосковье до 5 градусов тепла, в ночное время в столице похолодает до 3 градусов, по области местами до нуля градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, ветер южный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. В ночь на 19 декабря направление ветра изменится на западное и северо-западное, порывы которого могут составлять 17-22 м/с.

16 декабря в центре погоды «Фобос» рассказали о небольшом похолодании в Москве в конце наступившей недели.

В тот же день заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в январе 2020 года погода в разных частях России ожидается разная: где-то прогнозируются холода, а где-то — температура воздуха выше климатической нормы.