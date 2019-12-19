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Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Синоптики сообщили, что в Москву может прийти похолодание. Кроме того, не исключено, что выпадет снег. Ожидается, что это произойдет в конце декабря. Об этом сообщил и.о.директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 18 декабря.

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«По самым предварительным расчетам, все-таки в последнюю пятидневку [может быть] понижение температуры, а отсюда — и возможность выпадения снега. Но только возможность», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что его слова нельзя назвать абсолютным прогнозом. Все потому, что технологии позволяют узнавать температуру с высокой точностью на ближайшие пять дней, вероятность осадков — на предстоящие два-три дня. Таким образом, на этой неделе, снега ждать не стоит, сообщил Вильфанд.

Однако, по его словам, «настоящая зима» обязательно придет. Как следствие, у москвичей будет время и возможность покататься на коньках и лыжах.

18 декабря в Гидрометцентре рассказали о том, что температура воздуха в Москве побила абсолютный температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха в столице прогрелась до плюс 5,4 градусов.

16 декабря синоптики уже сообщили об отсутствии снега до конца декабря. Тогда с таким прогнозом выступили специалисты центра «Фобос».

12 декабря в Гидрометцентре отмечали, что волны холода в обязательно придут в столицу. Отмечается, зимой будет несколько периодов, когда температура опустится до -25 градусов.

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