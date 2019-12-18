В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре России предупредили об усилении ветра в Москве и четырех регионах Центрального Федерального Округа (ЦФО). Объявлен оранжевый уровень опасности. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометрцентра в среду, 18 декабря.

«Прохождение активного западного циклона 19 декабря будет сопровождаться усилением ветра в северных областях ЦФО: Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Московской», — говорится в сообщении.

Предупреждение будет действовать до полудня 20 декабря, отмечает «Газета.ру».

Скорость ветра в этих регионах будет до 20-25 м/с. В Москве ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами 17-22 м\с. Отмечается, что под влияние циклона попадут и области Северо-Западного ФО.

Ранее в этот же день Гидрометцентр заявил, что температура воздуха в Москве побила рекорд 1956 года. Синоптики не исключают, что температура столичного воздуха может прогреться до +6 градусов и тем самым побить максимальные показатели XIX века.

16 декабря синоптики рассказали о погоде в России в январе. Например, на юге европейской территории, в Поволжье, на востоке Центрального округа, на Урале (за исключением Челябинской области) будет теплее обычного. Выше нормы ожидается температура в Хабаровском крае, Амурской области, на севере Сибири и западе Якутии.

14 декабря и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфан рассказал о причинах аномально теплой погоды в европейской части России. Это, по мнению синоптика, связано с поступлением теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря.