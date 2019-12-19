Скорость ветра в столице в четверг, 19 декабря, будет достигать 19–24 м/с, что считается опасным природным явлением. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на и.о. главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Только что вышло предупреждение. Ветер в Москве может достигать 19–24 м/с, а 20 м/с уже считается опасным явлением, которое может привести к падению деревьев и прочим неприятности», — цитирует его агентство.

Также Вильфанд отметил, что Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение.

Ранее синоптики рассказали, что днем 19 декабря в столице будет от 3 до 5 градусов, ночью похолодает до нуля градусов. В Подмосковье местами от нуля до 5 градусов тепла, в ночное время — до 3 градусов мороза.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба. Ветер западный и северо-западный скоростью 7–12 м/с, возможны порывы до 25 м/с. Из-за ветра действует «желтый» уровень погодной опасности.