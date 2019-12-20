Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю

Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов выше нуля. Об этом 20 декабря заявил и.о. главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Вчера температурный рекорд побит, сегодня побит и такие же температуры после небольшого понижения в выходные. И потом опять прогнозируем такие же (теплые. — Ред.) температуры, как сейчас, до плюс шести градусов. Когда говорите о снеге, не рассчитывайте. При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Вильфанда, такая ситуация продержится в Москве на протяжении ближайших пяти-семи дней.

Накануне, Вильфанд сообщил о том, что в последнюю пятидневку декабря в Москву может прийти похолодание и возможно выпадет снег. При этом он подчеркнул, то его слова нельзя назвать абсолютным прогнозом, а «настоящая зима» обязательно придет, однако, когда это случится он не уточнил.