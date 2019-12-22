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Синоптик рассказал о погоде в Новый год в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается от -10 до +2 градусов.

«В условиях необычно теплой погоды синоптическая ситуация меняется очень неопределенно», — цитирует РБК Леуса в воскресенье, 22 декабря.

В сообщении на сайте «Метеовести» центра «Фобос» отмечается, что в Москве в начале следующей рабочей недели будет рекордно тепло — от +5 до +8. Однако со среды, 25 декабря, температура воздуха начнет понижаться, и в конце рабочей недели днем ожидается от -1 до +2 градусов, а дожди могут переходить в снег.

По данным синоптиков, декабрь 2019 года в Москве может стать одним из самых теплых за последние 50 лет и самым малоснежным за 70 лет. Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что жителям столицы придется забыть о снеге на ближайшую неделю, поскольку температура воздуха будет доходить до шести градусов выше нуля.

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