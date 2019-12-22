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Синоптики рассказали о самом малоснежном декабре за последние 70 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Декабрь 2019 года в Москве может стать одним из самых теплых декабрей за последние 50 лет и самым малоснежным за 70 лет. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 22 декабря, сообщении на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос».

«Московский декабрь сейчас имеет среднюю температуру около 1 градуса, что более чем на 6 градусов превышает рамки климата, и, скорее всего, окажется в тройке самых теплых декабрей за последние 50 лет. Кроме того, декабрь 2019 года может стать и самым малоснежным за всю историю наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ, то есть за последние 70 лет», — отмечается в сообщении.

До этого самыми малоснежными декабрями считались месяцы в 1960 и 2008 годах. Тогда в столице за декабрь было всего 10 снежных дней.

Кроме того, синоптики рассказали, что за последние 50 лет 52% декабрей в Москве был снежный покров в течение всего месяца, а в 38% случаев снежный покров наблюдался от 24 до 30 дней.

Двумя днями ранее москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов тепла.

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