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МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Столичное управление МЧС предупредило о тумане с видимостью 100–500 м.

Как говорится на сайте ведомства, такая погода сохранится до 10:00 утра воскресенья, 22 декабря. В этой связи водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию.

Пешеходам советовали при движении по краю дороги надеть светоотражающую одежду.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что в последнюю пятидневку декабря в Москву может прийти похолодание и, возможно, выпадет снег.

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