МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

Столичное управление МЧС предупредило о тумане с видимостью 100–500 м.

Как говорится на сайте ведомства, такая погода сохранится до 10:00 утра воскресенья, 22 декабря. В этой связи водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию.

Пешеходам советовали при движении по краю дороги надеть светоотражающую одежду.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что в последнюю пятидневку декабря в Москву может прийти похолодание и, возможно, выпадет снег.