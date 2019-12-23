Медведев поручил проработать меры в ответ на газовые санкции США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС 23 декабря.

«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов», — заявил глава кабмина в ходе встречи с вице-премьерами.

Медведев назвал санкции США против «Северного потока – 2» способами антиконкурентной борьбы, которые противоречат принципам международного права и международной торговли и не соответствуют никаким международным соглашениям.

При этом он отметил, что в проводимой США политике нет ничего удивительного. По мнению Медведева, новые санкции идут в противоречие с интересами значительного количества стран Европы, и руководители европейских стран об этом уже заявляли.

Ранее, 23 декабря, швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря. Причиной стало подписание 20 декабря президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета страны на 2020 год, предполагающего ограничительные меры против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

За несколько часов до подписания этого бюджета Трампом министерство иностранных дел ФРГ направило письмо представителям правительства США, в котором германские власти указывали на то, что меры против трубопровода «Северного потока – 2» нецелесообразны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 декабря также раскритиковал санкции США в отношении газопровода, заявив, что после их введения ни одна страна в мире не должна сомневаться в ненадежности США как партнера. В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в любом случае подобные шаги не остаются без взаимности. По его словам, когда и каким образом будут выполнены ответные действия, зависит от национальных интересов России.