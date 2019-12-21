Минфин США потребовал остановить строительство «Северного потока – 2»

Министерство финансов США потребовало от компаний, ведущих прокладку трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», немедленно прекратить строительство на фоне вступления в силу американских санкций против российских проектов.

В пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предполагает ограничительные меры против трубопроводов.

В американском минфине заявили, что рестрикции вступили в силу немедленно после подписания документа. Для соблюдения режима санкций «стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб, должны немедленно прекратить работу».

Однако в ведомстве отметили, что допускаются некоторые исключения. В случае если прекращение укладки труб потребует времени ради обеспечения безопасности экипажей судов или иных лиц, а также в случае защиты окружающей среды от возможного ущерба.

Какие именно корпорации попали под санкции, пока не уточняется. В течение 60 дней госсекретарь и глава минфина США должны представить свои предложения по этому вопросу.

Ранее, 20 декабря, швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается укладкой трубопровода «Северный поток – 2», приостановила работу из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.